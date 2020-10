CDU in Rheinland-Pfalz will Baldauf zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl küren

Die rheinland-pfälzische CDU will am Samstag (10.00 Uhr) auf einer Landesvertreterversammlung in Ludwigshafen ihren Landtagsfraktionschef Christian Baldauf zum Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr küren. Der 53-Jährige wurde bereits im Sommer 2019 vom Landesvorstand nominiert. Er gilt als Wunschkandidat von CDU-Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die bei den vergangenen beiden Landtagswahlen als Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt gegen Kurt Beck und Malu Dreyer (beide SPD) antrat und verlor.

In Rheinland-Pfalz soll am 14. März ein neuer Landtag gewählt werden. In einer Umfrage des Südwestrundfunks vom September lag die CDU mit 34 Prozent zuletzt deutlich vorn. Dreyers SPD erreichte darin nur 26 Prozent. Die amtierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen kam auf eine knappe Mehrheit.