CDU-Politiker fordern Erneuerung der Partei - Strobl für neues Grundsatzprogramm

In der CDU mehren sich die Forderungen nach inhaltlicher Erneuerung. Parteivize Thomas Strobl sagte dem "Spiegel" mit Blick auf die Stärke der AfD: "Wir müssen feststellen, dass sich manche Menschen nicht abgeholt fühlen." Die CDU brauche ein neues Grundsatzprogramm, "um unsere Positionen, unsere Marschrichtung klar zu definieren". Haushaltsexperten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion warnten derweil vor einer Kostenexplosion durch die Beschlüsse des Koalitionsvertrags.

Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sprach sich für eine Erneuerung aus. Er erwarte, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Regierungsbildung ein Signal setze. Bouffier lobte den Wortführer des konservativen Flügels der Partei, CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Dies sei "ein Name, der eine wichtige Wählergruppe an die CDU bindet", sagte er dem "Spiegel".

Spahn selbst sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom Samstag, er wolle die Union auf einen konservativen Weg führen. "Mein Eindruck ist, dass in der Gesellschaft Themen wie Verlässlichkeit, Recht und Ordnung sehr wohl eine wichtige Rolle spielen", sagte der 37-Jährige. "Die Republik ist nicht mehr links, war sie vielleicht noch nie." Die Unterschiede zwischen den Parteien müssten erkennbar bleiben, "sonst bestimmen die falschen, wer regieren soll", mahnte er.

Spahn machte sich für das geplante Heimatministerium stark. "Das Bedürfnis steigt nach Orientierung und Stabilität. Dazu gehören Heimatverbundenheit, Traditionen und Gebräuche", sagte er. Es sei "ein starkes Signal, dass wir diese Aufgaben jetzt in einem Ministerium zusammenführen". Das künftige Bundesinnenministerium soll um den Bereich Heimat erweitert werden, als Minister ist CSU-Chef Horst Seehofer eingeplant.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte der "Rheinischen Post" vom Samstag: "Die Union muss sich in nächster Zeit verstärkt mit ihrem Wertefundament angesichts der Herausforderungen der Zukunft beschäftigen." Die Erneuerung einer Partei gelinge nicht allein über neue Personen.

Haushaltsexperten der Unionsfraktion befürchten derweil eine Kostenexplosion durch die Beschlüsse von Union und SPD. "Der im Koalitionsvertrag ausgewiesene Finanzrahmen von rund 46 Milliarden Euro ist nur die halbe Wahrheit der Kosten", zitierte der "Spiegel" aus einem Vermerk der Unionsfraktion. Würden alle vereinbarten Vorhaben umgesetzt, kämen auf Bundeshaushalt und Sozialversicherungen schlimmstenfalls Belastungen von bis zu hundert Milliarden Euro zu.

So seien die Anhebung der Mütterrente und die neue Grundrente im Umfang von zehn Milliarden Euro noch nicht finanziert. Ebenso groß sei die Lücke bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung für Hartz-IV-Empfänger, die der Bund künftig in voller Höhe übernehmen soll. Allein 2021 würden zudem 15 Milliarden Euro zusätzlich für Entwicklungshilfe fällig, wenn Deutschland diese Ausgaben auf 0,7 Prozent seines Bruttosozialprodukts anheben will.

Für höhere Beiträge an den EU-Haushalt, verursacht etwa wegen des Austritts Großbritanniens, setzen die Unionshaushälter demnach bis zu neun Milliarden Euro an. Auch die steuerliche Förderung der Forschungsaktivitäten von Unternehmen im Umfang von zwei Milliarden Euro sei noch nicht finanziert.