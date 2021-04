CDU-Präsidium unterstützt Laschets Kandidatur

CDU-Chef Armin Laschet kann bei seiner Bewerbung um die Kanzlerkandidatur der Union auf den Rückhalt seiner Parteispitze zählen.

In einer Präsidiumssitzung habe Laschet am Montag in Berlin "breiten Rückhalt" für seine Ambitionen auf die Kandidatur bekommen, erfuhr AFP aus Parteikreisen. "Das CDU-Präsidium spricht sich dafür aus, dass Armin Laschet als Kandidat der Union in den Bundestagswahlkampf 2021 gehen soll", hieß es.

In der Sitzung sei diesbezüglich ein "klares Meinungsbild" erkennbar geworden. Ein förmlicher Beschluss sei aber nicht gefasst worden. Die Kanzlerkandidatur der Union strebt auch CSU-Chef Markus Söder an, der sich am Nachmittag mit seinem Präsidium in München berät.

In der Sitzung des CDU-Präsidiums hätten sich "fast alle Präsidiumsmitglieder zu Wort gemeldet", hieß es weiter gegenüber AFP. Mehrere Teilnehmer hätten deutlich gemacht, "dass die aktuellen Umfragen nicht die Entscheidung über die Kandidatenfrage bestimmen sollten". In Umfragen liegt Laschet derzeit deutlich hinter Söder.

Dem Parteivorsitzenden Laschet sei "von den Präsidiumsmitgliedern attestiert worden, Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten", hieß es weiter.

Weiter verlautete aus der CDU-Führung, man sei "sicher, dass Armin Laschet in den kommenden Monaten die Union erfolgreich positionieren werde, um in der Auseinandersetzung mit den Grünen und den anderen Parteien erfolgreich den Wahlkampf zu bestreiten".

Die weitere Abstimmung über das Verfahren und den gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union werde gemeinsam zwischen CDU und CSU erörtert, hieß es.