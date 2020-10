Zahlung einer Abfindung und die steuerlichen Umstände

Guten Abend, mit Aufhebung des Arbeitsvertrags am 31.12.2020 erhalte ich eine Abfindung. Die Auszahlung der Abfindung kann im Januar 2021 oder Dezember 2020 stattfinden. Eine geplante Auswanderung in 02/´21 steht bevor, weshalb keine Einkünfte in Deutschland zu erwarten sind. Bruttoarbeitslohn: 106.000 € (gemeinsames Brutto, Splitting) Höhe der Abfindung: 210.000 € Steuerklasse: 4/Kinderfreibetrag 0/Kirchensteuer nein erwarteter Bruttoarbeitslohn/sonstige Einkünfte in 2021: 0€ Wie groß sind die Differenzen bei Auszahlung´20 und Fünftelregelung und´21 ohne Einkommen. Welche weiteren Aspekte gibt es zu beachten? Vielen Dank für eure Hilfe und das Teilen eures bisherigen Wissens! Besten Gruß