Chancen für Gipfel zwischen Trump und Kim steigen wieder

Im diplomatischen Ringen zwischen den USA und Nordkorea um ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un stehen die Zeichen derzeit wieder auf Annäherung: Trump bescheinigte Nordkorea "brillantes Potenzial" und bestätigte, dass eine US-Delegation zur Vorbereitung seine geplanten Gespräche mit Kim nach Nordkorea gereist sei. Experten äußerten sich wieder optimistischer über die Chancen für ein historisches Gipfeltreffen.

"Ich glaube wirklich, dass Nordkorea ein brillantes Potenzial hat und eines Tages eine großartige Wirtschafts- und Finanznation sein wird", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Kim Jong Un stimmt darin mit mir überein. Es wird geschehen!"

Trump bestätigte auch, dass eine Delegation der US-Regierung in Nordkorea eingetroffen sei, um den geplanten Gipfel zwischen ihm und Kim vorzubereiten. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums betonte am Sonntag: "Wir bereiten uns weiter auf ein Treffen zwischen dem Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vor."

Trumps euphorische Wortmeldungen standen in starkem Kontrast zu seinen Äußerungen drei Tage zuvor, als er den geplanten Gipfel mit Kim abgesagt und dies mit "offener Feindseligkeit" Nordkoreas begründet hatte. Nordkorea zeigte sich trotz Trumps Absage weiter offen für Gespräche, woraufhin Trump seinen Kurs erneut änderte.

Kaum 24 Stunden später erklärte er, das Treffen am 12. Juni in Singapur sei weiter möglich. Vor allem Südkorea setzte sich auf diplomatischer Bühne dafür ein, dass das Treffen zustande kommt. Am Samstag trafen sich Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In zum zweiten Mal binnen Wochen überraschend in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen ihren Ländern zu einem Gipfel.

Nach einem Bericht der Zeitung "Washington Post" trafen sich die Vertreter der Regierungen der USA und Nordkoreas ebenfalls in der entmilitarisierten Zone. Die US-Delegation wurde demnach von dem Diplomaten Sung Kim geleitet, einem ehemaligen US-Botschafter in Südkorea, der früher auch schon an Abrüstungsverhandlungen mit dem Norden teilgenommen hatte. Sein Ansprechpartner auf nordkoreanischer Seite war Pjöngjangs stellvertretender Außenminister Choe Son Hui.

Der Situation in Nordkorea und dessen Atom- und Raketenprogramme beschäftigen die internationale Gemeinschaft seit Jahrzehnten. Das weitgehend isolierte Land, dessen wichtigster Verbündeter China ist, verfügt nach eigenen Angaben über Atomwaffen, mit denen es seine Nachbarn, aber auch die USA bedrohen könnte. Es ist seit Jahrzehnten mit den USA verfeindet, mit Südkorea befindet es sich offiziell noch im Kriegszustand.

Zuletzt hatte es im spannungsgeladenen Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea gleich mehrere Wendungen gegeben. Während sich Trump und Kim im vorigen Jahr mit Drohungen und Beschimpfungen überzogen und Sorgen vor einem Atomkrieg auslösten, kam es in den vergangenen Monaten zur Entspannung. Im März lud Kim Trump zu einem Gipfeltreffen ein, was Trump annahm. Im Mai nahmen die Spannungen aber wieder zu, der Gipfel erschien zunehmend fraglich.

Nach den neusten versöhnlichen Tönen Trumps reagierten die Börsen in Asien am Montag erleichtert. Auch viele Außenpolitik-Experten zeigten sich überzeugt, dass ein historischer Gipfel wieder in Reichweite sei. Sowohl Trump als auch Kim und Moon wollten das historische Treffen, sagte Victor Cha, Nordkorea-Chefberater des früheren US-Präsident George W. Bush. "Also wird es passieren."