Charles III. nimmt erstmals als Monarch "Trooping the Colour"-Parade ab

Der britische König Charles III. hat zum ersten Mal als Monarch die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" abgenommen. Der 74-Jährige nahm am Samstag in roter Uniformjacke und mit traditioneller Bärenfellmütze auf einem Rappen an der Parade in London teil. Hinter ihm ritten in gleicher Aufmachung Charles' ältester Sohn Prinz William und der Bruder des Königs, Prinz Edward.