Charles III. offiziell zum König ausgerufen

In einer ebenso prunkvollen wie historischen Zeremonie ist Charles III. am Samstag zum neuen britischen König ausgerufen worden. "Prinz Charles Philip Arthur George" sei nun "König Charles III.", erklärte der zu diesem Anlass zusammengetretene Accession Council und verkündete im Chor: "Gott schütze den König!" Anschließend wurde der neue Monarch mit Fanfarenklängen öffentlich proklamiert und landesweit durch Salutschüsse begrüßt.

An der erstmals live im Fernsehen übertragenen Proklamation im knapp 500 Jahre alten St.-James-Palast nahmen unter anderem Königsgemahlin Camilla und Thronfolger William teil. Bevor er seinen königlichen Eid ablegte, sagte Charles III., er sei sich der "Verpflichtungen und schwerwiegenden Verantwortungen" als Souverän des Vereinigten Königreichs "zutiefst bewusst".

Vor dem Accession Council, dem unter anderem Premierministerin Liz Truss und ihre Amtsvorgänger Boris Johnson, Theresa May und Tony Blair angehörten, versprach der 73-jährige Monarch, er wolle dem "inspirierenden Vorbild" seiner am Donnerstag verstorbenen Mutter folgen und bis zu seinem Lebensende dienen.

Obwohl Charles mit dem Tod der Queen am Donnerstag automatisch ihr Nachfolger wurde, sieht die Jahrhunderte alte Tradition vor, dass er vom Accession Council nochmals formal zum König ausgerufen werden muss. Kurz darauf wurde die Proklamation auf dem Balkon des St.-James-Palastes für die Öffentlichkeit wiederholt. Im ganzen Vereinigten Königreich folgten Salutschüsse zu Ehren des neuen Monarchen.

Nach der Proklamation fährt traditionsgemäß ein halbes Dutzend Herolde per Kutsche zum Trafalgar Square und anschließend zur Börse, um die Nachricht der Ausrufung jeweils zu verlesen. Auch in Schottland, Nordirland und Waldes wurde die Proklamation öffentlich verlesen.

In seiner Rede vor dem Accession Council sagte Charles III, die verstorbene Queen Elizabeth II. habe "ein Beispiel für lebenslange Liebe und selbstlosen Dienst" geliefert. "Ich weiß, dass ich von der Zuneigung und Loyalität der Völker getragen werde, deren Souverän zu sein ich berufen wurde", sagte er weiter und fügte hinzu, er sei "zutiefst ermutigt durch die Unterstützung meiner geliebten Frau".

Bereits am Vorabend hatte Charles in seiner ersten Fernsehansprache als König versprochen, seinem Land nach dem Vorbild seiner Mutter sein ganzes Leben lang zu dienen. Zum Abschluss richtete der König noch einige persönliche Worte an seine verstorbene Mutter: Er bedankte sich bei seiner "lieben Mama" für "Ihre Liebe und Hingabe an unsere Familie und an die Familie der Nationen, denen Sie all die Jahre so fleißig gedient haben".

Nach Angaben des Buckingham-Palasts gilt für den König und die königliche Familie nun eine ausgedehnte Trauerzeit, die erst eine Woche nach der Beisetzung der Queen endet. Das Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Beisetzung am 19. September stattfindet.

Zu der Trauerfeier in der Westminster Abbey werden Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Königshäusern aus der ganzen Welt erwartet, darunter US-Präsident Joe Biden und laut Medienberichten auch Japans Kaiser Naruhito.

Der russische Präsident Waldimir Putin zieht nach Kreml-Angaben seine Teilnahme "nicht in Betracht". In einem Telegramm übermittelte er am Samstag König Charles III. unmittelbar nach der Proklamation seine "aufrichtigsten Glückwünsche" und wünschte dem neuen britischen Monarchen "Erfolg, robuste Gesundheit und vor allem das Beste."