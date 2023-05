Charles III. und Camilla nach Krönungsprozession im Buckingham-Palast eingetroffen

Nach der Krönungsprozession sind König Charles III. und Königin Camilla am Buckingham-Palast eingetroffen. Die rund zwei Kilometer lange Prozessionsstrecke legte das Paar am Samstag in der Krönungskutsche, der sogenannten Gold State Coach, zurück. Die prachtvolle vier Tonnen schwere Karosse wird seit 1762 genutzt, eine Fahrt mit ihr gilt als ausgesprochen ruckelig und ungemütlich. Im Buckingham-Palast wollten Charles III. und Camilla später auf den Balkon treten und sich der wartenden Menge zeigen.