Chef der Bundeszentrale für politische Bildung: AfD-Wahl nicht als Protest abtun

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB), Thomas Krüger, kritisiert gängige Erklärungsmuster für die jüngste Erfolge der AfD. "Ich warne davor, die Wahl der AfD noch als Protest zu begreifen", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das sei eine Verharmlosung. SPD-Chef Lars Klingbeil mahnte in Reaktion auf den AfD-Höhenflug eine Politik an, "die die Alltagsprobleme der Menschen anpackt".

Die AfD erreicht derzeit Höchststände von etwa 19 Prozent in den Umfragen; teils kommt sie hinter der Union auf den zweiten Platz. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg gewann zudem Ende Juni der AfD-Kandidat Robert Sesselmann die Stichwahl um das Landratsamt. Es ist das erste Mal, dass ein AfD-Politiker Landrat wird. Derzeit prüft noch das Landesverwaltungsamt, ob Sesselmann für die Position geeignet ist.

BPB-Präsident Krüger mahnte, den Wahlausgang nicht als Protest oder ostdeutsches Phänomen abzutun. "Die Wählerinnen und Wähler wollen diese Partei. Darin besteht der Ernst der Lage", sagte er den RND-Zeitungen vom Sonntag. In Teilen der Gesellschaft hätten sich "bestimmte Positionen etabliert, die nicht hinnehmbar und mit demokratischen Prinzipien unvereinbar sind". Die AfD sei "ein erfolgreiches Radikalisierungskollektiv".

Hinter dem Etikett "typisch ostdeutsch" verberge sich "der Versuch der Nicht-Ostdeutschen, das Phänomen zu erklären", kritisierte Krüger, der selbst aus Thüringen stammt, weiter. "Und dieses Phänomen besteht darin, dass relativ gut situierte Bürgerinnen und Bürger in einem sehr kleinen Landkreis der Meinung sind, dass rassistische, antisemitische und menschenfeindliche Positionen von einer vorrangig von Westdeutschen repräsentierten und in Teilen rechtsextremen Partei salonfähig gemacht werden."

Krüger forderte insgesamt mehr Gegenwehr: "Wir dürfen die Sache nicht laufen lassen und Radikalisierungen billigend in Kauf nehmen", sagte er.

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte der "Bild am Sonntag" zu seiner Taktik gegen die AfD, es seien drei Dinge nötig: "Erstens: gute Politik, die die Alltagsprobleme der Menschen anpackt. Löhne, Wohnen, Rente, bezahlbare Energie, das sind die Themen. Zweitens: einen politischen Stil, der den Leuten nicht erklärt, wie sie sein sollen, sondern ernst nimmt, was sie umtreibt. Und drittens: öfter mal raus aus Berlin und mit den Menschen im ganzen Land reden. Wir dürfen nicht 'die da in Berlin' sein."

Mit Blick auf die jüngsten Auseinandersetzungen in der Ampel etwa über das Heizungsgesetz äußerte sich Klingbeil selbstkritisch. "Das war zu viel, das war zu laut", sagte er. "Die AfD profitiert allgemein von Streit und Verunsicherung. Sie bietet aber keine Lösungen, nur die Illusion, dass trotz Krieg und Klimawandel alles so bleiben kann, wie es ist", unterstrich der SPD-Vorsitzende.

Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sagte dem "Tagesspiegel" (Monatsausgabe), die rechtspopulistische Partei werde "weder heute noch in fünf oder zehn Jahren von der Bildfläche verschwinden". Es müsse darum gehen, "die AfD zurecht zu stutzen".

"Wir müssen Veränderungen so organisieren, dass die Menschen sie nachvollziehen können, anstatt sie zu überfordern", mahnte Dulig. Es gehe "um vernünftige Politik statt um Stimmungsmache".