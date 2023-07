Chef der Präsidentengarde im Niger präsentiert sich als neuer Machthaber

Im Niger hat sich zwei Tage nach dem Militärputsch der Chef der Präsidentengarde, General Abdourahamane Tchiani, als neuer starker Mann des Landes präsentiert. Als "Präsident des Nationalrats zum Schutz des Vaterlands" rechtfertigte Tchiani den Staatsstreich am Freitag in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen mit der Verschlechterung der Sicherheitslage. Frankreich bezeichnete den Putsch als "gefährlich" für die Region, die EU drohte mit einem Stopp der finanziellen Unterstützung. Für die Bundeswehr-Soldaten vor Ort sah Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zunächst keine Gefahr.

In seiner Ansprache sagte Tchiani, unter dem von den Putschisten festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum habe es einen "politischen Diskurs" gegeben, wonach "alles in Ordnung" sei. Die harte Realität sei allerdings "ein Haufen von Toten, Vertriebenen, Erniedrigung und Frustration". "Der heutige Sicherheitsansatz hat trotz großer Opfer dem Land keine Sicherheit gebracht."

Der General leitet seit seiner Ernennung im Jahr 2011 durch Bazoums Vorgänger Issoufou Mahamadou die Präsidentengarde. Kurz nach Tchianis Fernsehansprache warnte die Militärjunta in einer Erklärung vor "jeder ausländischen Militärintervention".

Nigrische Militärs hatten am Mittwoch den seit 2021 amtierenden Bazoum festgesetzt. Der heute 63-Jährige war der erste Staatschef des seit dem Ende der französischen Kolonialherrschaft im Jahr 1960 unabhängigen Niger, der nach einer friedlichen Machtübergabe auf den Posten gelangt war. Bazoum wurde am Freitag mit seiner Familie weiter in seinem Amtssitz festgehalten.

"Dieser Staatsstreich ist vollkommen unrechtmäßig und zutiefst gefährlich für die Nigrer, den Niger und die ganze Region", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. Er rief zu einer Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Ordnung auf und forderte die Freilassung Bazoums. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat noch 1500 Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert.

Die Europäische Union drohte damit, die finanzielle Unterstützung für das Sahel-Land auszusetzen. "Jeder Bruch der verfassungsmäßigen Ordnung wird Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Niger haben, einschließlich der sofortigen Aussetzung jeglicher Budgethilfe", warnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Human Rights Watch mahnte die Einhaltung der Menschenrechte nach dem Putsch an. Das Militär solle "umgehend einen konkreten Zeitplan für die Rückkehr zu einer demokratischen Zivilregierung vorlegen und das Recht aller Nigrer, ihre Anführer zu wählen, wahren", erklärte die Menschenrechtsorganisation.

Für die rund hundert im Niger stationierten Bundeswehr-Soldaten sah Verteidigungsminister Pistorius zunächst keine akute Gefährdung. Wie der Minister dem "Spiegel" sagte, sei die Lage allerdings "dynamisch". So sei etwa "noch nicht klar, wie sich die Führung in der Zukunft zum Engagement der westlichen Partner aufstellen wird".

In Niamey unterhält die Bundeswehr einen Lufttransportstützpunkt, der auch für den begonnenen Abzug aus dem Nachbarland Mali wichtig ist. Nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr befinden sich aktuell rund 100 deutsche Soldaten des UN-Einsatzes Minusma in Mali und der EU-Mission EUMPM in Niger auf diesem Stützpunkt. Die Soldaten seien "wohlauf" erklärte die Bundeswehr am Freitag im Onlinenetzwerk Twitter, dass in "X" umbenannt wurde.

Das westafrikanische Land ist in der krisengebeutelten Sahelzone bisher eines der letzten mit dem Westen verbündeten Ländern. Nach Mali und Burkina Faso ist Niger der dritte Staat in der Sahelzone, der seit 2020 einen Putsch erlebt.

Der Putsch wurde auch in Afrika scharf verurteilt. Kenias Präsident William Ruto bezeichnete die Machtübernahme durch die Armee als "schweren Rückschlag" für Afrika. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas), der auch Niger angehört, hat für Sonntag einen Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja einberufen, um die Lage nach dem Putsch zu bewerten und möglicherweise Sanktionen gegen Niger zu verhängen.

kbh/kas