Cher singt mehr als 30 Jahre nach Kleidskandal bei "Wetten, dass..?"

Sie hat für einen der großen "Wetten, dass..?"-Aufreger der 80er Jahre gesorgt - nun kehrt die US-Sängerin Cher zum Abschied von Thomas Gottschalk noch einmal in die Show zurück. Wie das ZDF am Freitag in Mainz mitteilte, zählt die 77-Jährige zu den Musikacts in der letzten Show mit Gottschalk am Samstag kommender Woche. 1987 sorgte Cher für Aufregung, weil sie mit Strapsen und einem an vielen Stellen transparenten Kleid auftrat.