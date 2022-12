China ernennt bisherigen Botschafter in den USA zum neuen Außenminister

China hat seinen bisherigen Botschafter in den USA, Qin Gang, zum neuen Außenminister ernannt. Wie chinesische Staatsmedien am Freitag berichteten, löst der 56-Jährige den seit 2013 amtierenden Chefdiplomaten Wang Yi ab. Qin ist in China auch als "Wolfskrieger" bekannt, steht also für eine harte Haltung gegenüber dem Westen. Die US-Regierung erklärte, dass sie mit dem neuen Außenminister gut zusammenarbeiten wolle.