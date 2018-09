China investiert weitere 60 Milliarden Dollar in Entwicklung Afrikas

Milliardenhilfen, Schuldenerlass und keine politischen Vorgaben: China umwirbt die Länder Afrikas mit der Zusage weiterer massiver Investitionen. In den kommenden drei Jahren werde die Volksrepublik 60 Milliarden Dollar (51,7 Milliarden Euro) bereitstellen, kündigte Staatschef Xi Jinping am Montag bei einem China-Afrika-Gipfel in Peking vor 53 afrikanischen Staats- und Regierungschefs an. Chinas Investitionen seien "nicht an politische Bedingungen geknüpft", betonte Xi.

Das zweitägige Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit stand im Zeichen von Xis "Belt and Road"-Projekt, das den Ausbau eines internationalen Verkehrsnetzes zwischen der Volksrepublik und dutzenden Ländern in Afrika, Asien und Europa vorsieht.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Peking in Afrika zahlreiche riesige Infrastrukturprojekte umgesetzt. Während sich viele afrikanische Staaten davon einen Anschub der wirtschaftlichen Entwicklung erhoffen, bemängeln Kritiker, dass den armen Ländern dadurch eine große Schuldenlast aufgebürdet wird.

Für Kritik sorgt auch, dass China für seine Bauprojekte in Afrika meist eigene Arbeiter mitbringt und damit keine Arbeitsplätze in den Ländern schafft.

Die nun angekündigten 60 Milliarden Dollar kommen zu den 60 Milliarden hinzu, die Peking beim Afrika-China-Gipfel 2015 in Johannesburg zugesagt hatte. Die neuen Investitionen sind wieder für einen Zeitraum von drei Jahren gedacht.

Im Paket seien 15 Milliarden Dollar als "Hilfen und zinslose Kredite" vorgesehen, sagte Xi. Damit begegnete er Sorgen auf afrikanischer Seite, die Unterstützung der Volksrepublik könne die Verschuldung verschlimmern. Außerdem soll es weitere Infrastrukturprojekte, Industrieförderung und Stipendien für junge Afrikaner geben.

Xi kündigte ferner an, den am wenigsten entwickelten und am höchsten verschuldeten Staaten einen Teil ihrer Schulden zu erlassen.

Bei einer Dialogveranstaltung mit afrikanischen Spitzenpolitikern und Geschäftsleuten im Vorfeld des Gipfels versicherte Xi, Chinas Investitionen in Afrika seien an keinerlei politische Bedingungen geknüpft. "China mischt sich nicht in die inneren Angelegenheiten Afrikas ein und drückt dem Kontinent nicht seinen Willen auf", sagte der Staatschef.

Die Zusammenarbeit ziele klar auf die Entwicklung Afrikas ab. Allerdings stellte Xi klar, dass sich die Projekte wirtschaftlich rentieren müssten, damit das Investitionsrisiko gering bleibe.

Mit der bedingungslosen Hilfe für Afrika setzt sich Peking von der Entwicklungszusammenarbeit westlicher Staaten ab. Diese knüpfen die Vergabe bestimmter Hilfsgelder an die Einhaltung von Menschenrechten und rechtsstaatlichen Prinzipien sowie an eine gute Regierungsführung. Deutschland geht inzwischen privilegierte "Reformpartnerschaften" mit Staaten wie Ghana ein, die hier Vorbildcharakter haben, und greift diesen wirtschaftlich besonders unter die Arme.

Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa wies in Peking Kritik zurück, bei den chinesischen Investitionen in Afrika handle es sich um "Neokolonialismus". Malaysias Ministerpräsident Mahathir Mohamed hatte im August einige von China unterstützte Infrastrukturprojekte in seinem Land abgesagt und vor einer "neuen Version des Kolonialismus" gewarnt.

Ruandas Präsident Paul Kagame hatte vor dem China-Afrika-Gipfel in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Xinhua gesagt, die Kritik an angeblichen "Schuldenfallen" solle die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit torpedieren.

Xi sagte, sein "Belt-and-Road"-Projekt stehe auch "anderen fähigen und willigen Geldgebern" offen. Es gehe nicht um die Schaffung eines "exklusiven Clubs oder Blocks, der sich gegen andere richtet". Vielmehr gehe es um "größere Offenheit, Teilen und gegenseitigen Nutzen".