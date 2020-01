China meldet erstes Todesopfer durch mysteriöse Lungenkrankheit

Nach dem Ausbruch einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan gibt es ein erstes Todesopfer. Von 41 Menschen, bei denen das neuartiges Corona-Virus diagnostiziert worden sei, sei einer gestorben, teilte die Gesundheitsbehörde von Wuhan am Samstag mit. Sieben Menschen schweben demnach in Lebensgefahr, bei zwei weiteren dagegen sei die Behandlung abgeschlossen.

Die neue Lungenkrankheit war im Dezember erstmals in Wuhan auftreten. Die Behörden hatten zuletzt erklärt, es gebe 59 Erkrankte. Am Samstag korrigierte die Gesundheitsbehörde in Wuhan diese Angaben. Das Virus sei lediglich bei 41 Menschen nachgewiesen worden. Seit dem 3. Januar habe es indes keine Neuinfektionen gegeben.

Das neue Virus gehört zu einer Erregerfamilie, zu der auch das tödliche Sars-Virus gehört. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 knapp 350 Menschen in Festlandchina sowie knapp 300 weitere in Hongkong gestorben. Wegen des neuen Virus in Wuhan verstärkten auch die Behörden in Hongkong die Vorsichtsmaßnahmen.