China testet erfolgreich neue Weltraumrakete und neues Raumschiff

Auf dem angestrebten Weg zur Weltraum-Großmacht hat China eine neue Weltraum-Rakete und ein neues Raumschiff getestet. Die Rakete "Langer Marsch 5B" sei am Dienstag mit dem unbemannten Raumschiff erfolgreich vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan abgehoben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Acht Minuten später habe sich das Raumschiff planmäßig entkoppelt und die vorgesehene Umlaufbahn erreicht.

Der Test gilt als wichtiger Meilenstein für das ambitionierte chinesische Raumfahrtprogramm. Die Volksrepublik will auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden. Unter anderem will sie 2022 eine eigene Weltraumstation im All in Betrieb nehmen - und langfristig auch zum Mond fliegen. Ziel Pekings ist es, in etwa zehn Jahren erstmals einen Astronauten auf den Mond zu schicken und dort eine Raumstation zu errichten.

In dem Raumschiff, das sowohl für Raumfahrten in der erdnahen Umlaufbahn als auch für erdferne Erkundungen ausgelegt ist, haben sechs Astronauten Platz. "Langer Marsch 5B" ist 54 Meter lang und hat ein Gewicht von knapp 850 Tonnen.

Ziel des Testflugs sei es, die "Schlüsseltechnologien" des Raumschiffs zu überprüfen - etwa die Rückkehr in die Atmosphäre, ihre Hitzebeständigkeit und Anpassungsfähigkeiten, sagte der Astronom Yang Qing von der chinesischen Akademie für Weltraumtechnologie laut Xinhua.

"Langer Marsch 5B" ist ein Nachfolgemodell der Modelle 7A und 3B, deren Testflüge im März und April gescheitert waren. Die neue Rakete und das Raumschiff verschafften China gegenüber Japan und Europa einen Vorteil im Bereich der bemannten Raumfahrt, sagte der Experte Chen Lan von der auf das chinesische Raumfahrtprogramm spezialisierten Website GoTaikonauts.com.

Zuletzt sei es China auch gelungen, die USA in einigen Bereichen der Weltraumforschung wie etwa der Erdbeobachtung einzuholen. "Es gibt jedoch immer noch eine riesige Kluft zwischen China und den USA bei der Erkundung des erdfernen Weltraums und in der bemannten Raumfahrt", sagte Chen. Auch in der nahen Zukunft dürften die USA im Bereich der Raumfahrt führend bleiben, schätzt der Experte.

Die USA haben seit der Stilllegung des Space Shuttles 2011 kein eigenes Raumschiff mehr. US-Astronauten fliegen seither nur noch in gemeinsamen All-Einsätzen mit Russland zur Internationalen Raumstation (ISS).

China hat seit 1999 mehrere Raumschiffe getestet. Der auf Raumfahrtsysteme spezialisierte Experte Carter Palmer an der US-Denkfabrik Forecast International sagte, die Zukunft der chinesischen Raumfahrt hänge auch vom Ehrgeiz von Pekings Raumfahrtprogramm ab. Möglich seien jedoch auch Missionen "über den Mond hinaus", sagte Palmer.