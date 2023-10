Chinas Außenhandelszahlen im September etwas besser als erwartet

Hafenterminal mit Elektroautos in China

China hat im September erneut weniger exportiert als im Vorjahresmonat. Mit 6,2 Prozent fiel der Rückgang, den der Zoll in Peking am Freitag meldete, aber weniger stark aus als befürchtet. Im August waren die Ausfuhren um 8,8 Prozent zurückgegangen - auch dies war ein besseres Ergebnis, als Experten erwartet hatten.

Die Importe gingen im September um 6,2 Prozent zurück. Im August waren es 7,3 Prozent und prognostiziert worden war ein Rückgang um 6,3 Prozent. Die Zahlen nähren die Hoffnung, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sich nach anhaltenden Schwierigkeiten auf dem Weg hin zu einer Stabilisierung befindet.

Die Regierung in Peking hat Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Konjunktur anzukurbeln. Die Krise des chinesischen Immobiliensektors, der schwache inländische Konsum sowie die gesunkene Auslandsnachfrage nach chinesischen Produkten wegen der hohen Inflation in Europa und Nordamerika belasten die Wirtschaft. Die Quartalszahlen zum Wirtschaftswachstum in der kommenden Woche werden daher mit Spannung erwartet.