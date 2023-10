Chinas Immobilienkrise: Country Garden nähert sich der Zahlungsunfähigkeit

Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Country Garden nähert sich weiter der Zahlungsunfähigkeit. Der Branchenriese erklärte am Dienstag, seinen Zahlungsverpflichtungen im Ausland voraussichtlich nicht rechtzeitig nachkommen zu können. Dies könne dazu führen, dass Gläubiger die vorzeitige Begleichung ihrer Kredite einfordern oder Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen könnten.

Country Garden ist einer der größten Baukonzerne Chinas und eines der weltweit größten Unternehmen. Wie etwa auch die Nummer eins des Sektors, Evergrande, ist Country Garden hoch verschuldet. Ende 2022 beliefen sich die Miesen auf 1,43 Billionen Yuan (188,5 Milliarden Euro). Eine Zahlungsunfähigkeit hätte schwer überschaubare, aber wohl ernste Auswirkungen auf die gesamte chinesische Wirtschaft.

Im September hatte bereits der Zahlungsausfall gedroht. Country Garden zahlte dann im letzten Moment umgerechnet 21,3 Millionen Euro an Zinsen nach. Nun teilte der Immobilienkonzern mit, fällige Kredite in Höhe von 470 Millionen Hongkong-Dollar (umgerechnet rund 56 Millionen Euro) nicht bedienen zu können. Ihm bleibt demnach eine Frist von 30 Tagen, um den Zahlungsausfall noch abzuwenden.

In einer Mitteilung an die Hongkonger Börse kündigte Country Garden allerdings bereits an, dass es voraussichtlich "nicht in der Lage sein wird, alle seine Offshore-Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit oder innerhalb der entsprechenden Nachfristen zu erfüllen". Die Zusammenarbeit und der Dialog mit allen Gläubigern würden fortgesetzt, "um so schnell wie möglich eine praktikable Lösung zu finden".

Country Garden und Evergrande stehen im Mittelpunkt der Krise des chinesischen Bausektors. Evergrande hat sogar umgerechnet mehr als 300 Milliarden Euro an Schulden angehäuft. Chinas Behörden hatten 2020 mit Beschränkungen bei der Kreditbeschaffung auf die ausufernde Verschuldung der Branche reagiert. Dies führte zu Zahlungsausfällen und Projektabbrüchen. Die Krise des Sektors beeinträchtigt die Aussichten der chinesischen und der Weltwirtschaft.