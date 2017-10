Chinas Staatschef Xi Jinping baut seine Macht weiter aus: Der Präsident wird künftig namentlich in der Verfassung seiner Kommunistischen Partei aufgeführt, womit sein Status als mächtigster Politiker des Landes seit Jahrzehnten gefestigt wird. Die 2300 Delegierten des KP-Kongresses beschlossen am Dienstag einstimmig eine entsprechende Änderung der Partei-Statuten. Der Staats- und Parteichef saß der Abschlusssitzung des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitags selbst vor.

Bisher sind nur zwei Vorgänger Xis, Mao Zedong und Deng Xiaoping, mit ihren Namen in der Parteiverfassung verewigt. Nur Maos Name wurde ebenfalls zu Lebzeiten hinzugefügt. Auch politische Strategien und Philosophien anderer KP-Führer fanden Eingang, doch ohne die Namen ihrer Urheber.

In der Verfassung verewigt sind nun neben Xis Namen seine "Vorstellungen vom Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften für eine neue Ära". Ein Delegierter, der den Verfassungszusatz verlas, sagte, das Konzept werde ein "Leuchtfeuer für die Arbeit der Partei". Xis Konzept zielt vor allem auf die Rolle der Partei ab, jeden Aspekt des Lebens in China zu bestimmen - von der Wirtschaft bis zu Einträgen von Nutzern in sozialen Medien.

"Wir müssen unermüdlich arbeiten und weiter den Weg beschreiten, die Verjüngung der chinesischen Nation voranzutreiben", sagte Xi in seiner Schlussbemerkung beim Parteikongress.