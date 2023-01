Chinas Wirtschaft wächst 2022 nur um 3,0 Prozent

Markt in Dehong in der Provinz Yunnan

Chinas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr vor allem wegen der strikten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nur um 3,0 Prozent gewachsen und damit deutlich unter der Zielmarke der Regierung in Peking geblieben. Die Staatsführung hatte ein Wachstum von 5,5 Prozent ausgegeben. Die 3,0 Prozent Wachstum sind der schwächste Wert seit 2020, als die Corona-Pandemie ausgebrochen war.

Im vierten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas um 2,9 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie das nationale Statistikamt am Dienstag mitteilte. Das war deutlich geringer als im dritten Quartal, als das BIP noch um 3,9 Prozent gewachsen war.

Chinas Wirtschaft litt stark unter den strikten Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie. Hinzu kamen Störungen in den Lieferketten. Die Führung in Peking lockerte die Corona-Maßnahmen nach Protesten der Bevölkerung Anfang Dezember abrupt.

Die Weltbank rechnet damit, dass das Wachstum in China in diesem Jahr wieder anzieht. Sie prognostiziert ein Plus von 4,3 Prozent.