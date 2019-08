Chinesischer Huawei-Konzern präsentiert eigenes Betriebssystem

Der chinesische Huawei-Konzern hat am Freitag ein eigenes Betriebssystem für seine Smartphones präsentiert und will damit drohende Sanktionen der USA umgehen. Das Betriebssystem namens HarmonyOS oder HongMeng werde "mehr Harmonie und Komfort in die Welt bringen", sagte Huawei-Manager Richard Yu bei der Vorstellung des neuen Systems im südchinesischen Dongguan. Die zukunftsgerichtete Software sei "sicher" und unterscheide sich vom Google-Betriebssystem Android und dem Apple-System iOS.

Huawei arbeitet bereits seit mehreren Jahren an einem eigenen Betriebssystem, um unabhängig von Android zu werden. Der US-Konzern Google rüstet mit seinem Betriebssystem derzeit noch die große Mehrheit der Smartphones weltweit aus, darunter auch die Huawei-Telefone. Der chinesische Telekommunikationskonzern sieht sich auch mit drohenden Sanktionen aus den USA konfrontiert.

Die USA hatten Huawei kürzlich auf eine schwarze Liste gesetzt. Das Land befürchtet Spionage, was das chinesische Unternehmen zurückweist. US-Präsident Donald Trump untersagte zudem Unternehmen seines Landes per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird, das zielt auf Huawei ab. Daraufhin schränkten mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit Huawei ein, darunter auch Google, was zu Problemen mit dem Android-System führen kann.

Huawei will nun die erste Version des eigenen Betriebssystems noch in diesem Jahr für seine Smartphones auf den Markt bringen. In den kommenden Jahren sollen Produkte wie Smartwatches dazukommen.