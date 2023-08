Chinesischer Immobilienentwickler Evergrande beantragt Gläubigerschutz in den USA

Der massiv verschuldete chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat sich in den USA für zahlungsunfähig erklärt. Evergrande beantragte am Donnerstag (Ortszeit) in New York Gläubigerschutz nach Chapter 15 des US-Insolvenzrechts, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der Artikel regelt Insolvenzfälle, die mehr als ein Land betreffen, und schützt das Vermögen eines Konzerns in den USA vor dem Zugriff seiner Gläubiger. Evergrande sitzt auf einem Schuldenberg von umgerechnet rund 300 Milliarden Euro.

Evergrande ist schon länger das Symbol für die Krise des chinesischen Bausektors. Die Branche hatte seit Ende der 90er Jahre einen Boom verzeichnet, doch viele Unternehmer verschuldeten sich immer mehr. 2020 erließen die Behörden Maßnahmen, um die Überschuldung zu stoppen. Seitdem schaffen es große Bauträger immer wieder nicht, Projekte fertigzustellen.

Der größte von ihnen ist Evergrande. Der Konzern hatte schon 2021 große Schwierigkeiten, Zinszahlungen für Kredite zu leisten - schon damals war die Pleite des Riesen befürchtet worden.

Im vergangenen Monat veröffentlichte das Unternehmen nach mehrmaligen Verzögerungen Zahlen: Demnach machte Evergrande in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt umgerechnet rund 100 Milliarden Euro Verlust. Die Höhe der Schulden belief sich Ende 2022 auf mehr als 300 Milliarden Euro. Ein Gericht in Hongkong soll im Oktober entscheiden, ob der Konzern zerschlagen wird.

Evergrande hatte im März in China einen Umstrukturierungsplan präsentiert. Teil davon war das Angebot an die Gläubiger, ihnen Anteile an den Tochtergesellschaften zu überlassen, etwa die Elektroautotochter Evergrande NEV.

Analyst Yan Yuejin vom Forschungsinstitut E-house China sagte AFP, der Antrag auf Gläubigerschutz in den USA bedeute, dass Evergrande auf der Suche nach einem "besseren Weg der Umschuldung" sei. Das Kerngeschäft von Evergrande laufe weiter, der Konzern habe schließlich eine große Verantwortung, seine in China schon verkauften Wohnungen auch fertigzustellen.

In China kämpfen mehrere große Immobilienentwickler ums Überleben. Aktuell steckt der Konzern Country Garden in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Vor wenigen Tagen stürzte der Aktienkurs des Unternehmens an der Börse von Hongkong ab, weil Country Garden zwei fällige Zinszahlungen auf Kredite nicht leisten konnte. Der Konzern erhielt eine Frist von 30 Tagen. Country Garden sitzt auf einem Schuldenberg in Höhe von umgerechnet rund 150 Milliarden Euro.

Die Führung in Peking hat in den vergangenen Wochen versucht, die Branche wieder mehr zu unterstützen. So erhalten Immobilienentwickler mittlerweile wieder mehr Kredite und Auflagen wurden gelockert.

Chinas Wirtschaft steckt allgemein in der Krise. Im vergangenen Jahr hatten die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Wirtschaft stark ausgebremst. Peking hob die Einschränkungen im Dezember auf, doch der erhoffte Aufschwung blieb verhalten, was auch an einer schwachen Nachfrage in Europa und den USA liegt.

Aktuelle Konjunkturdaten zu Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion waren enttäuschend. Beobachter zweifeln, dass China sein für 2023 ohnehin niedrig angesetztes Wachstumsziel von fünf Prozent erreichen wird.