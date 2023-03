Christian und Bettina Wulff haben erneut geheiratet

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und seine langjährige Partnerin Bettina haben sich nach einer zwischenzeitlichen Trennung erneut das Jawort gegeben. Das Paar habe am Samstag "im Familien- und Freundeskreis" geheiratet, bestätigte Wulffs Büro am Dienstag in Berlin. "Es war eine sehr schöne Feier", hieß es weiter.