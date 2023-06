CIA-Chef Burns zu heimlichen Gesprächen nach China gereist

Inmitten höchst angespannter Beziehungen zwischen den USA und China ist der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, zu vertraulichen Gesprächen nach Peking gereist. "Im vergangenen Monat ist Direktor Burns nach Peking gereist, wo er chinesische Amtskollegen getroffen und die Bedeutung offener Kommunikationsdrähte bei Geheimdienstkanälen betont hat", sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag.

Nähere Angaben zum Zeitpunkt der Reise und zu den Gesprächspartnern machte der Regierungsvertreter nicht. Die CIA kommentiert Reisen ihres Chefs grundsätzlich nicht.

Die Beziehungen zwischen China und den USA sind derzeit besonders angespannt. US-Außenminister Antony Blinken sagte im Februar wegen des Überflugs eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über die USA einen geplanten Besuch in Peking ab.

Erst am Dienstag erklärten die USA, ein chinesisches Kampfflugzeug habe in der vergangenen Woche ein "unnötig aggressives Manöver" in der Nähe eines US-Aufklärungsflugzeuges über dem Südchinesischen Meer ausgeführt. Blinken mahnte daraufhin, Konfrontationen wie die der beiden Flugzeuge zeigten die große Bedeutung von offenen Kommunikationskanälen.

Die USA sehen das wirtschaftlich und militärisch aufstrebende China als größte geopolitische Herausforderung weltweit an. Zwischen beiden Staaten gibt es eine Reihe von Konfliktpunkten, darunter den Handel und Chinas Umgang mit Taiwan.