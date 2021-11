COP26-Vorsitz: Abschließende Einigung bei UN-Klimakonferenz nicht vor Samstag

Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow wird es vor Samstag keine abschließende Einigung geben.

Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow wird es vor Samstag keine abschließende Einigung geben. Der britische Konferenzvorsitzende Alok Sharma teilte am Freitagabend seine Planung mit, erst am Samstag gegen 08.00 Uhr (Ortszeit, 09.00 Uhr MEZ) neue Verhandlungstexte zu veröffentlichen. Er führe nun "intensive Konsultationen", um für die Konferenzbeschlüsse "die richtige Balance" herzustellen, erkärte er. Eine Plenumssitzung zur Beratung über die Verhandlungsergebnisse finde nicht vor 10.00 Uhr statt.

Die Weltklimakonferenz hatte am 31. Oktober begonnen. Nach offizieller Planung sollte sie am Freitagabend enden. Wegen Differenzen etwa über die Klimahilfen der Industrieländer für ärmere Länder ging die COP26 aber wie die Weltklimakonferenzen in den vergangenen Jahren in die Verlängerung.