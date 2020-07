Corona-Ausgangssperre für mehr als 200.000 Menschen im Nordosten Spaniens

Wegen eines starken Corona-Ausbruchs ist in einem Gebiet in der spanischen Region Katalonien eine Ausgangssperre für mehr als 200.000 Menschen verhängt worden. Rund um die Stadt Lleida (Lérida) im Nordosten Spaniens müsse die Bevölkerung ab Mitternacht zu Hause bleiben, teilten die örtlichen Behörden am Samstagabend mit. Bereits vor gut einer Woche war die Gegend vom Rest des Landes isoliert worden.

Die Krankenhäuser in der Gegend um Lleida stehen kurz vor einer Überlastung. Die Ausgangssperre für die Gegend ist die erste derartige Maßnahme seit dem Auslaufen des wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustands in Spanien am 21. Juni. Die Betroffenen dürfen ihr Zuhause nur verlassen, um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen oder Lebensmittel einzukaufen. Ansammlungen von mehr als zehn Menschen wurden untersagt.

Spanien zählte zwischenzeitlich zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Mehr als 28.400 Menschen starben. Nachdem die Infektionszahlen drastisch zurückgingen, gibt es nun wieder Dutzende neue Infektionsherde, davon ein paar in Galicien sowie im Baskenland.

In den beiden nordspanischen Regionen fanden am Sonntag dennoch die ersten Regionalwahlen in Spanien seit Beginn der Pandemie statt. Es galten diverse Schutzregeln wie eine Maskenpflicht, das Vorzeugen des Personalausweises mit Sicherheitsabstand und der Ausschluss von Covid-19-Patienten von der Stimmabgabe.

Derzeit gilt für ganz Spanien eine Maskenpflicht für öffentlich zugängliche geschlossene Räume sowie für Bereiche im Freien, in denen die Wahrung der Abstandsregeln nicht gewährleistet werden kann. In der Region Katalonien gilt seit Donnerstag allerdings eine verschärfte Maskenpflicht, die den Mund-Nasen-Schutz auch im Freien bei Wahrung der Abstandsregeln vorsieht. Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln soll am Montag eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft treten.