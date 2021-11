Corona-Impfung von Kindern ab fünf Jahren in Israel gestartet

In Israel haben die Corona-Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren begonnen.

In Israel haben die Corona-Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren begonnen. In einer Klinik in Tel Aviv wurden am Montagabend Dosen des Biontech-Pfizer-Vakzins an Kinder dieser Altersgruppe verabreicht, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten.

Das Vakzin wird Fünf- bis Elfjährigen in zwei Impfungen mit einer Dosierung von jeweils zehn Mikrogramm gespritzt. Das ist ein Drittel der bei Erwachsenen üblichen Dosierung. Laut Pfizer beträgt der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung durch die Impfung in dieser Altersgruppe 90,7 Prozent.

Es sei "keine leichte Entscheidung" gewesen, aber "nachdem "wir die Daten studiert und die Informationen über die Millionen von geimpften Kindern in den USA gelesen haben, haben wir entschieden, unsere Kinder impfen zu lassen", sagte die Mutter Heli Nave in der Klinik in Tel Aviv.

Der israelische Regierungschef Naftali Bennett hatte den Start der Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen am Freitag bekanntgegeben. Auf Empfehlung eines Expertengremiums hatten die Behörden einige Tage zuvor das Vakzin der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer für Kinder dieser Altersgruppe freigegeben. Laut Bennett hatte die Impfung dieser Altersgruppe eigentlich erst am Dienstag beginnen sollen, doch startete sie nun bereits am Abend zuvor.

In den USA ist der Biontech/Pifzer-Impfstoff bereits seit Anfang des Monats für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. Kanada gab am vergangenen Freitag grünes Licht für die Impfung von Kindern dieser Altersgruppe mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin. China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kambodscha und Kolumbien haben ebenfalls damit begonnen, Kinder unter zwölf Jahren zu impfen, allerdings mit chinesischen Vakzinen.

In der EU sind bislang keine Corona-Vakzine für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA stellte jedoch in Aussicht, möglichst bis Weihnachten über eine Zulassung des Biontech/Pfizer-Präparats für Kinder ab fünf Jahren zu entscheiden.

Israel hatte bereits im Dezember 2020 eine intensive Impfkampagne gestartet. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung haben seither mindestens zwei Biontech/Pfizer-Dosen gespritzt bekommen. Auch wurden inzwischen sogenannte Booster-Impfungen - also eine dritte Dosis zur Auffrischung des Impfschutzes - bereits an mehr als vier Millionen Menschen und damit fast die Hälfte der Bevölkerung verabreicht.