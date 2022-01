Coronapandemie senkt Zahl der Klassenwiederholer in deutschen Schulen

Während des stark von der Coronapandemie geprägten Schuljahrs 2020/21 haben in Deutschland deutlich weniger Schüler und Schülerinnen eine Klasse wiederholt.

Während des stark von der Coronapandemie geprägten Schuljahrs 2020/21 haben in Deutschland deutlich weniger Schüler und Schülerinnen eine Klasse wiederholt. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, sank die sogenannte Wiederholerquote anderem wegen allgemein gelockerter Versetzungsregeln bundesweit von zuvor 2,3 Prozent auf 1,4 Prozent.

Insgesamt wiederholten 93.100 Schülerinnen und Schüler freiwillig oder wegen Nichtversetzung eine Klassenstufe. Viele Bundesländer hatten die Versetzungsregeln geändert, um die negativen Folgen von Unterrichtsausfällen und Distanzunterricht durch die Pandemie zu berücksichtigen. Die Quote ging demnach in allen Ländern zurück.

Zugleich blieben regionale Unterschiede bestehen, weil die Länder die Versetzungen anders regeln. So war der Anteil der Schüler und Schülerinnen, die eine Klassenstufe wiederholen, in Bayern wie schon in den Vorjahren mit 2,8 Prozent bundesweit am höchsten. Am niedrigsten war die Quote mit 0,9 Prozent in der Hauptstadt Berlin.