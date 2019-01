Cranberries veröffentlichen ein Jahr nach Tod von Sängerin O'Riordan neuen Song

Genau ein Jahr nach dem Tod von Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan hat die irische Rockband ein erstes Lied ihres neuen und letzten Albums veröffentlicht. Die Single "All over now" wurde am Dienstag online gestellt. Das Album "In the End" mit zehn weiteren Songs soll im April in den Handel kommen.

Die Lieder wurden mit Probeaufnahmen von O'Riordans Gesang fertiggestellt, wie die Bandmitglieder Noel Hogan, Mike Hogan und Fergal Lawler mitteilten. "Das war ein sehr emotionaler Prozess für uns. Zu wissen, dass wir diese Songs niemals live spielen werden, hat es noch schwieriger gemacht."

O'Riordan hätte aber auch gewollt, dass das Album fertiggestellt wird, zeigten sich die Musiker überzeugt. Die Sängerin sei damals voller Begeisterung gewesen, ein neues Album aufzunehmen und wieder auf Tournee zu gehen.

O'Riordan war im Januar 2018 tot in der Badewanne eines Hotelzimmers in London aufgefunden worden. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass die 46-Jährige vor ihrem Tod große Mengen Alkohol getrunken hatte.

The Cranberries waren 1989 im irischen Limerick gegründet worden. Sie erlangten in den 90er Jahren Ruhm mit ihrem Debütalbum "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?" und Hits wie "Linger" und "Just My Imagination". Später wurde die Single "Zombie" international zu einem großen Erfolg.