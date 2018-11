CSU-Chef Seehofer will Parteivorsitz zu Jahresbeginn abgeben

CSU-Chef Horst Seehofer will zu Beginn des kommenden Jahres den Parteivorsitz abgeben. Seehofer kündigte dies am Sonntag in München bei einem Treffen der Parteiführung an, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen erfuhr. Demnach könnte es im Januar oder Februar einen Sonderparteitag mit einer Neuwahl des CSU-Vorsitzenden geben.

Nach Informationen des "Münchner Merkur" will sich Seehofer auch vorzeitig vom Amt des Bundesinnenministers zurückziehen. Ein genauer Termin dafür stehe noch nicht fest, der Rückzug solle aber auch im Laufe des kommenden Jahres erfolgen.