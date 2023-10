CSU gewinnt in Bayern mit schwachem Ergebnis - AfD zweitstärkste Kraft

Die CSU mit einem historisch schlechten Abschneiden, die AfD neue zweitstärkste Kraft: In Bayern hat die Landtagswahl am Sonntag die politischen Kräfte verschoben, auch wenn die CSU ihre Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen kann. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird in den Koalitionsverhandlungen Zugeständnisse machen müssen, nachdem die Freien Wähler deutlich zulegen konnten. Die Grünen als bisher zweistärkste Partei verloren wie auch die beiden anderen Ampel-Parteien SPD und FDP.