CSU kürt Weber zum Spitzenkandidaten für die Europawahl

Manfred Weber geht auch als Spitzenkandidat der CSU in die Europawahl. Weber wurde am Samstag bei einer Delegiertenversammlung in München zur Aufstellung der Liste für die Europawahl auf den ersten Listenplatz gewählt, wie die Partei mitteilte. Er bedankte sich nach der Wahl für die "grandiose Unterstützung" aus der Partei.

"Bayern ist unsere Heimat, Deutschland ist unser Vaterland", sagte Weber in seiner Rede vor der Kür. "Ich bin im Herzen und im Kopf überzeugter Europäer und lasse mir von keinem Rechtspopulisten einreden, dass das ein Widerspruch ist." CSU-Chef Horst Seehofer sagte vor der Wahl an Weber gerichtet, dieser spreche die "Sprache der Menschen" in Europa. "Auf unsere geschlossene Unterstützung kannst du dich verlassen." Die CSU sei und bleibe eine Europapartei.

Weber war Anfang November auf einem Parteitag der Europäischen Volkspartei (EVP) bereits zu deren Spitzenkandidaten für die Europawahl und die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gekürt worden. Weber ist seit 14 Jahren im EU-Parlament, seit 2014 führt er die EVP-Fraktion.