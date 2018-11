CSU und Freie Wähler einigen sich auf Koalitionsvertrag

Weniger als drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben CSU und Freie Wähler sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. "Wir sind durch", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Freitagabend in München nach der letzten Gesprächsrunde mit Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Damit können die Gremien beider Parteien wie bereits vereinbart am Sonntag dem Koalitionsvertrag zustimmen.

Dieser soll dann am Montag unterschrieben werden, am Dienstag soll Söder als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Über Inhalte der ersten Landesregierung in Deutschland mit Beteiligung der bürgerlichen Freien Wähler wurde zunächst noch nichts bekannt. Beide Parteien hatten anklingen lassen, besondere Anstrengungen für Familien unternehmen zu wollen.