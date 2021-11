Dänische Königin Margrethe II. von Söder in Münchner Residenz empfangen

Die dänische Königin Margrethe II. hat ihren Deutschlandbesuch am Freitag in München fortgesetzt.

Die dänische Königin Margrethe II. hat ihren Deutschlandbesuch am Freitag in München fortgesetzt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßte die Monarchin zusammen mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder im Königsbauhof der Münchner Residenz. Dort brachte der Tölzer Knabenchor dem Ehrengast ein Ständchen, außerdem empfingen die bayerischen Gebirgsschützen und eine Abordnung der bayerischen Trachtenverbände Margrethe II. an einem roten Teppich.

Die dänische Königin trug sich im Anschluss an die Begrüßung in das Gästebuch der bayerischen Staatsregierung ein. Außerdem wollte sie die Münchner Glyptothek besuchen, eine international bedeutsame Sammlung antiker Kunstwerke. Der Staatsbesuch endet am Samstag mit einem Besuch in der Akademie der bildenden Künste in München.

Margrethe hatte zuvor am Mittwoch und Donnerstag Berlin besucht. Dort war ihr Sohn, Kronprinz Frederik, an ihrer Seite. Nach München reiste die Königin allein weiter.