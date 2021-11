Dänisches Königspaar kommt zu viertägigem Staatsbesuch nach Deutschland

Das dänische Königspaar kommt am Mittwoch (09.30 Uhr) zu einem viertägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Königin Margrethe II.

Das dänische Königspaar kommt am Mittwoch (09.30 Uhr) zu einem viertägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Königin Margrethe II. und Kronprinz Frederik besuchen zunächst Berlin und werden dort zum Auftakt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue empfangen. Anschließend ist ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundeskanzleramt geplant. Nachmittags begrüßt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) das Paar am Humboldt-Forum. Abends folgt ein Staatsbankett in Bellevue.

Am Donnerstag sind unter anderem Besuche des Dokumentationszentrums Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung sowie des Deutschen Historischen Museum geplant. Am Freitag und Samstag setzt Königin Margrethe II. den Staatsbesuch in München fort, wo sie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) empfangen wird. In der Landeshauptstadt ist unter anderem ein Besuch der Akademie der Bildenden Künste geplant.