DAK-Studie: Pflegeheim wird zunehmend zur "Armutsfalle"

Das Pflegeheim entwickelt sich einer DAK-Studie zufolge durch die massiv gestiegenen Kosten in der stationären Versorgung zur "Armutsfalle". Die Belastung der Pflegebedürftigen erreicht trotz der jüngsten Reformschritte bereits in diesem Jahr ein neues Rekordniveau, wie die am Dienstag veröffentlichte Studie ergab. Bis 2026 sei ein Anstieg der Sozialhilfequote in Heimen auf 36 Prozent zu erwarten. Der Sozialverband VdK forderte angesichts dessen dringend weitere Entlastungen für die Pflege zu Hause.