Daniel Craig erhält gleichen königlichen Orden wie sein Alter Ego James Bond

Mit der Verleihung eines besonderen königlichen Ordens ist dem britischen Schauspieler Daniel Craig die gleiche Ehre zuteil geworden wie seinem Alter Ego James Bond. Der 54-jährige Darsteller des britischen Geheimagenten wurde am Dienstag bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor von Prinzessin Anne zum "Companion of the Order of St. Michael and St. George" ernannt.