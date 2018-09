Daniel Küblböck bei Kreuzfahrt vermisst

Der deutsche Sänger und frühere "Superstar"-Kandidat Daniel Küblböck wird nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Aida Cruises vor der kanadischen Küste vermisst. Das Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" befand sich auf dem Seeweg nach Neufundland, als am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ein Mensch über Bord sprang, wie Aida Cruises mitteilte. Ein Kabinencheck habe bestätigt, dass ein Passagier vermisst werde, bei dem Vermissten handele es sich um Küblböck.

Bekannt geworden war der Sänger Ende 2002 als 17-Jähriger durch die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", bei der er schnell zum Kultstar aufstieg. Zuletzt trat er unter dem Namen Daniel Kaiser-Küblböck auf.

Nach dem Vermissten werde im Seegebiet vor der kanadischen Küste in der nordöstlichen Provinz Neufundland und Labrador in Zusammenarbeit mit der Küstenwache intensiv gesucht, erklärte das Unternehmen. Der Kapitän und die Crew hätten umgehend alle erforderlichen Maßnahmen zur Rettung eingeleitet. Das Schiff wurde demnach vorsorglich gestoppt und kehrte an die entsprechende Stelle zurück. Nach Angaben der Reederei war der 33-Jährige privat an Bord des Schiffes.

Am Sonntagmorgen wurde Alarm geschlagen, wie der Sprecher der kanadischen Marine, Mark Gough, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Hubschrauber und ein Überwachungsflugzeug der kanadischen Streitkräfte sowie zwei Schiffe seien in das Gebiet entsandt worden. Zwei Schiffe von Aida Cruises, darunter die "Aidaluna", beteiligten sich an der Suche. Bis zum Sonntagabend (Ortszeit) fehlte von Küblböck weiter jede Spur, wie Gough sagte.

Im Mittelmeer war im August eine britische Urlauberin nach zehn Stunden gerettet worden, nachdem sie vor der Küste Kroatiens von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt war. Nach zehn Stunden wurde sie von einem Schiff der Küstenwache in Sicherheit gebracht. Die Retter fanden sie rund 1,3 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem sie ins Wasser gefallen war.