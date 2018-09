Reederei: Daniel Küblböck bei Kreuzfahrt über Bord gegangen

Der deutsche Sänger und frühere "Superstar"-Kandidat Daniel Küblböck wird nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Aida Cruises im Meer vor der kanadischen Küste vermisst. Nach ihm werde im Seegebiet vor der kanadischen Küste in Zusammenarbeit mit der Küstenwache intensiv gesucht, erklärte das Unternehmen am Sonntag auf Anfrage. Das Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" befand sich demnach auf dem Seeweg nach Neufundland, als am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ein Mensch über Bord sprang. Ein Kabinencheck habe bestätigt, dass es sich bei dem Vermissten um Küblböck handelt.

DSDS-Star: Daniel Küblböck - das Leben des Fernseh-Paradiesvogels Fullscreen

Der Kapitän und die Crew hätten umgehend alle erforderlichen Maßnahmen zur Rettung eingeleitet, erklärte die Reederei. Das Schiff wurde demnach vorsorglich gestoppt und kehrte an die entsprechende Stelle zurück. Die Suche dauerte am Sonntagnachmittag weiter an. Bekannt geworden war Küblböck durch die Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar". Seit dem vergangenen Jahr heißt er offiziell Daniel Kaiser-Küblböck.