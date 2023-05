Dax erreicht neues Allzeithoch

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Freitagnachmittag im Handel an der Frankfurter Börse ein neues Allzeithoch erreicht. Der Dax notierte zwischenzeitlich bei 16.293,68 Punkten. Der bisherige Rekord vom November 2021 lag bei 16.290,19 Punkten.

Anlegerinnen und Anleger blicken derzeit optimistisch auf die Verhandlungen über den Schuldenstreit in den USA. In Europa wächst die Wirtschaft nach dem Energiepreisschock im Ukraine-Krieg wieder stärker als zunächst vorhergesagt. Dazu kamen zuletzt solide Quartalsberichte der Unternehmen in Deutschland.

Auch in den USA waren die Aktienkurse am Donnerstag nach oben geklettert. In Japan erreichte der Nikkei-Index am Freitag mit Handelsschluss den höchsten Stand seit fast 33 Jahren.