Dax erreicht zwischenzeitlich neues Allzeithoch

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Freitagnachmittag im Handel an der Frankfurter Börse ein neues Allzeithoch erreicht. Der Dax notierte zwischenzeitlich bei 16.293,68 Punkten und übertraf damit den bisherigen Rekord vom November 2021 (16.290,19 Punkte). Der Aktienindex schloss am Freitagabend bei 16.275,38 Punkten.

Anlegerinnen und Anleger blickten am Ende der Woche zunächst vergleichsweise optimistisch auf die Verhandlungen über den Schuldenstreit in den USA. In Europa wächst die Wirtschaft zudem nach dem Energiepreisschock im Ukraine-Krieg wieder stärker als zunächst vorhergesagt. Dazu kamen zuletzt solide Quartalsberichte der Unternehmen in Deutschland.

In Japan erreichte der Nikkei-Index am Freitag mit Handelsschluss den höchsten Stand seit fast 33 Jahren. Auch in den USA waren die Aktienkurse am Donnerstag und zunächst auch am Freitagmorgen nach oben geklettert, gaben jedoch später wieder nach.

Unterdessen stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen. Die Zinsen auf zweijährige Schuldverschreibungen stiegen nach Angaben von Analyst Michael Hewson auf über 4,3 Prozent und somit auf den höchsten Stand seit drei Monaten.

Die US-Notenbank Fed hatte ihren Leitzins seit dem März des vergangenen Jahres insgesamt zehnmal in jeweils kurzen Zeitabständen angehoben, um die Nachfrage zu dämpfen und so die Inflation in den USA zu bekämpfen. Jüngste Äußerungen von Fed-Vertretern deuten auf eine weitere Zinserhöhung hin.