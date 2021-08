Dax erstmals über 16.000 Punkten

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat erstmals die Marke von 16.000 Punkten übersprungen. Am Freitagvormittag kletterte das Börsenbarometer auf 16.003,4 Punkte.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat erstmals die Marke von 16.000 Punkten übersprungen. Am Freitagvormittag kletterte das Börsenbarometer auf 16.003,4 Punkte. Ende März war der Index der 30 wertvollsten Unternehmen an der Börse in Frankfurt am Main erstmals über 15.000 Punkte gesprungen.

Der Dax ist seit Tagen auf Rekordkurs. Am Mittwochabend waren in den USA Zahlen zur Inflation veröffentlicht worden. Die Teuerung blieb zwar hoch, stieg geringer als von Analysten erwartet. Das verringerte die Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA - und damit die Sorge, die Anlage in Aktien könne weniger attraktiv werden.