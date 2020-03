Dax überspringt 10.000-Punkte-Marke

Die europäischen Börsen haben ihren Aufwärtstrend nach den drastischen Kurseinbrüchen infolge der Corona-Pandemie am Mittwoch fortgesetzt. Der Deutsche Aktienindex (DAX) stieg am Morgen wieder über die Marke von 10.000 Punkten und notierte gegen 9.30 Uhr um mehr als 3,5 Prozent im Plus. Auch an den Handelsplätzen in Paris und London gab es erneut Zuwächse.

Bereits am Dienstag hatten die Börsen angesichts massiver staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise europaweit starke Zugewinne verzeichnet. Der Dax in Frankfurt am Main schloss mit einem Plus von fast elf Prozent zum Schlusskurs vom Vortag.

In den USA hatte der Dow Jones in Erwartung eines gigantischen US-Nothilfepaketes am Dienstag mit Zugewinnen von rund 11,4 Prozent den besten Tag seit fast 90 Jahren erlebt. Wenig später einigten sich der Senat und das Weiße Haus in Washington auf ein zwei Billionen Dollar (rund 1,87 Billionen Euro) schweres Nothilfepaket gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.