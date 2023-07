DB Regio: 25 Prozent mehr Fahrgäste im Nahverkehr seit Deutschlandticket-Start

Nach Einführung des Deutschlandtickets ist die Zahl der Fahrgäste in den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn nach Angaben von DB-Regio-Chefin Evelyn Palla um rund ein Viertel gestiegen. Im Juni, zu dessen Beginn das Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro eingeführt wurde, sei die Anzahl der Fahrgäste um 25 Prozent höher gewesen als noch im April, sagte Palla dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonntagsausgaben). Das Deutschlandticket sei "bereits ein großer Erfolg".

Die Fahrgäste in Regionalzügen der DB hätten zudem "deutlich längere Strecken" zurückgelegt, besonders die Ausflugsrouten Richtung Meer und Berge seien in der Ferienzeit sehr beliebt. In manchen Regionen seien "die Menschen so viel unterwegs wie im 9-Euro-Sommer", sagte Palla dem RND mit Blick auf das im vergangenen Jahr von Juni bis August angebotene vergünstigte Monatsticket.

Die deutschlandweit gültige Monatskarte sei "einfach, kostengünstig, ökologisch sinnvoll und digital", sagte Palla weiter. Zudem appellierte sie an Bund und Länder, den monatlichen Preis von 49 Euro auch im kommenden Jahr stabil zu halten. Die DB Regio wünsche sich, dass der Preis "weiterhin leistbar" bleibe und "vielen Menschen Zugang zu täglicher Mobilität" ermögliche.