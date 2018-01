De Maizière fordert Neuregelung zur Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen

In der Debatte um die Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen hat nun auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) eine gesetzliche Neuregelung gefordert. Wenn kein offizielles Dokument vorliege, solle soweit geboten auch durch ärztliche Untersuchung das Alter festgestellt werden können, sagte de Maizière am Mittwoch in Berlin. Dafür solle das Sozialgesetzbuch geändert werden.

Die belastbare Feststellung des Alters sei zwingend erforderlich, um entscheiden zu können, ob es sich um ein Kind oder einen Jugendlichen handelt. "Die Unterscheidung hat auch zu Recht weitreichende Konsequenzen für den jeweils Betroffenen", sagte der geschäftsführende Innenminister. Denn Jugendliche und Kinder würden im Asylverfahren, bei der Unterbringung oder bei Fragen der Abschiebung privilegiert behandelt.

Es sei "nicht zu viel verlangt, wenn die Betroffenen sich aktiv an der Feststellung ihres Alters beteiligen müssen", sagte de Maizière. Dies sei durch Vorlage amtlicher Dokumente möglich. In allen anderen Fällen müsse den zuständigen Jugendämtern verbindlich vorgegeben werden, was zu tun ist.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), verwies darauf, dass sich bei nachträglichen Altersfeststellungen in Österreich und Schweden falsche Altersangaben ergeben hätten. "Bereits bei der Einreise nach Deutschland sollte eine medizinische Altersermittlung erfolgen, um zu klären, ob es sich tatsächlich um Minderjährige handelt", sagte Mayer der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch.

Die Diskussion über die Altersfeststellung war durch den Fall eines jungen Afghanen in Gang gekommen, der im pfälzischen Kandel seine 15-jährige Ex-Freundin erstochen haben soll. Der Verdächtige soll 15 Jahre alt sein, es gibt aber Zweifel an seinem Alter. Deswegen sind Forderungen nach einer strengeren Altersprüfung laut geworden, es gibt dagegen aber auch Bedenken. So sprach sich der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, gegen umfassende Alterstests bei Asylbewerbern aus.