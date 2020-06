Debatte um Rundfunkbeitrag: ARD-Chef lehnt Zugeständnisse an Sachsen-Anhalt ab

Horrorfilm Suche

Hey... Habe vor paar Jahren mal einen Horrorfilm gesehen aber mir ist der Tittel vom Film nicht mehr eingefallen. In dem Film ging es darum, das eine Gruppe von Leuten, in einem Haus wegen einem Schneesturm fest steckte.... Ein Mann ging in eine Bibliothek und hinter einem Regal, fand er ein Buch. Als er dies gelesen hatte bekam er schwarze augen. Er versuchte die restlichen von der Gruppe umzubringen doch wenn er umgebracht wurde bekam der Mörder die schwarzen Augen und so ging es quasi weiter.... Wäre nett wenn mir einer helfen könnte 😊