Delegation aus Saudi-Arabien trifft zu Besuch im Iran ein

Die geschlossene Botschaft von Saudi-Arabien in Teheran

Nach sieben Jahren diplomatischer Eiszeit zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist am Samstag eine saudiarabische Delegation in Teheran eingetroffen. Wie das Außenministerium in Riad mitteilte, sollte es bei den Gesprächen um eine Wiedereröffnung diplomatischer Vertretungen Saudi-Arabiens im Iran gehen. Der Besuch steht im Zusammenhang mit dem vor knapp einem Monat geschlossenen trilateralen Abkommen zwischen den beiden Regionalmächten und China. Eine Delegation aus dem Oman traf derweil im Jemen ein, um Gespräche über eine neue Waffenruhe zu führen.

Nach Angaben der saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA traf sich eine "technische Delegation" Saudi-Arabiens mit dem Protokollchef des iranischen Außenministeriums in Teheran, um über die Wiedereröffnung von Botschaft und Konsulaten zu sprechen. Dieser habe der Delegation jegliche Unterstützung bei ihrer Mission zugesagt.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran waren sieben Jahre lang ausgesetzt, nachdem Demonstranten im Iran saudiarabische Botschaften nach der Hinrichtung eines schiitischen Klerikers in Riad angegriffen hatten.

Auf Vermittlung Chinas einigten sich die beiden rivalisierenden Regionalmächte am 10. März auf die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Am vergangenen Donnerstag trafen sich dann die Außenminister beider Länder in Peking, um die Normalisierung ihrer Beziehungen auf den Weg zu bringen.

Diese soll nach derzeitigen Plänen bei einem Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Riad Ende April nach dem islamischen Fastenmonat Ramadan formell besiegelt werden.

Das von China vermittelte Abkommen sieht vor, dass der Iran und Saudi-Arabien ihre Botschaften im jeweils anderen Land wieder eröffnen. Zudem wollen die beiden Regionalmächte ihre Wirtschaftsbeziehungen wiederbeleben.

Das Abkommen war ein diplomatischer Erfolg für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der verstärkt darauf drängt, dass China eine aktivere Rolle in internationalen Angelegenheiten spielt. Die Vereinbarung stieß international auf weitgehend positive Reaktionen.

Die Annäherung zwischen dem mehrheitlich sunnitisch-muslimischen Saudi-Arabien, dem größten Ölexporteur der Welt, und dem mehrheitlich schiitischen Iran, das wegen seines Atomprogramms vom Westen sanktioniert wird, hat das Potential, die Kräfteverhältnisse in einer seit Jahrzehnten von Unruhen geprägten Region umzugestalten. Chinas Erfolg bei der Vermittlung zwischen den beiden zuvor verfeindeten Staaten stellt die Rolle der USA als traditioneller Vermittler zwischen den Mächten im Nahen Osten in Frage.

Der Iran und Saudi-Arabien ringen um Einfluss in Syrien, im Libanon und im Irak. Auch im Jemen-Konflikt spielen sie eine entscheidende Rolle: Während Teheran die Huthi-Rebellen unterstützt, führt Riad eine Koalition mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an, die die Regierung im Jemen stützt und seit Jahren massive Luftangriffe in dem Land fliegt.

Die Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien hat die Hoffnung auf einen Abbau der Spannungen im Jemen genährt. Am Samstag trafen Vermittler aus dem Oman in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ein, um über eine neue Waffenruhe zwischen den Huthi-Rebellen und Saudi-Arabien zu beraten, wie eine Quelle am Flughafen mitteilte.

Der Oman hat sich einen Ruf als diskreter Vermittler bei Streitigkeiten am Golf erworben, in die oft der Iran verwickelt ist. Im vergangenen Jahr hatten sich die Konfliktparteien im Jemen auf einen sechsmonatigen Waffenstillstand geeinigt. Anfang Oktober lief die Vereinbarung aber aus und wurde nicht verlängert.