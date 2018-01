Der rote Teppich der Golden Globes ganz in Schwarz

Der rote Teppich ganz in Schwarz: Zur diesjährigen Verleihung der Golden Globes sind am Sonntag in Beverly Hills die meisten Stars in Schwarz gekommen, um ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in der US-Unterhaltungsindustrie zu setzen. Frauen und Männer gleichermaßen liefen zu der Gala im Beverly Hilton in schwarzen Kleidern und Anzügen.

Auslöser der Proteste war der Skandal um den US-Film- und Fernsehmogul Harvey Weinstein, der mehr als hundert Frauen sexuell belästigt oder gar vergewaltigt haben soll. Schauspielerin Meryl Streep, die eine goldene Weltkugel für ihre Arbeit in dem Mediendrama "The Post" bekommen könnte, sagte dem Sender E! auf dem roten Teppich: "Die Leute sind sich jetzt eines Ungleichgewichts der Macht bewusst. Das hat zu Missbrauch in unserer Branche geführt. (...) Es ist überall." Die dreifache Oscar-Gewinnerin hob hervor, Männer und Frauen fühlten sich nun "ermutigt, in einer breiten, schwarzen Reihe zusammenzustehen".

Viele Männer, die ohnehin im schwarzen Smoking gekommen wären, hatten bereits im Vorfeld ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht und trugen nun zusätzlich ein schwarzes Hemd unter dem schwarzen Jackett. "Ich denke nicht, dass dies ein stiller Protest ist. Das wird die Leute dazu bringen, über das Thema zu sprechen", sagte Schauspieler David Thewlis der Nachrichtenagentur AFP.

Zahlreiche Stars brachten als ihre Begleitung zudem Aktivistinnen oder Aktivisten mit. So kam Streep mit Ai-jen Poo, der Vorsitzenden der Nationalen Vereinigung der Hausangestellten. Unter den Gästen war auch Tarana Burke, die den Hashtag #MeToo im Internet ins Leben gerufen hatten. Unter diesem Hashtag hatten zahllose Frauen und Männer in den sozialen Netzwerken von ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen berichtet.

Trotz der ernsten Botschaft verzichteten viele Stars aber nicht auf ausgefallene oder gewagte Kreationen bei ihren Kleidern. Oscar-Gewinnerin Catherine Zeta-Jones kam in einem langen Kleid mit tiefem Ausschnitt und durchsichtigem Rock. Farbtupfer gab es auf dem roten Teppich nur sehr wenige - hier mal ein grüner Lidschatten, dort mal eine orange Schärpe.

Die Golden Globes werden vom Verband der Auslandspresse in Hollywood vergeben. Die Filmpreise gelten als Stimmungsbarometer für die Oscar- Verleihung, die in diesem Jahr am 4. März stattfinden soll.