Designierte IG-Metall-Chefin will Betriebsräte stärken

Die designierte Chefin der IG Metall, Christiane Benner, will sich in ihrem neuen Amt für mehr Mitspracherechte von Betriebsräten bei wichtigen Weichenstellungen einsetzen. "Wir brauchen mehr Mitspracherechte der Belegschaften bei strategischen Unternehmensentscheidungen, mehr kritisches Co-Management", sagte die Gewerkschafterin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Als Vorbild sieht sie das VW-Gesetz, das dem Betriebsrat einen großen Einfluss gewährt - die Arbeitnehmervertretung kann dort etwa Produktionsverlagerungen verhindern.

Wenn eine Unternehmensleitung strategische Vorschläge des Betriebsrats ablehne, müsse dieser die Möglichkeit bekommen, eine unabhängige Einigungsstelle anzurufen, forderte Benner unter anderem. Diese Rolle könne etwa ein Arbeitsrichter übernehmen.

Benner soll am 23. Oktober neue Erste Vorsitzende der IG Metall werden und damit Jörg Hofmann an der Spitze ablösen. Ihre Wahl auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt am Main gilt als sicher. "Wir wollen als IG Metall in der Spitze schlanker werden und in den Betrieben mehr Mittel und Kraft reingeben", sagte sie über ihre Pläne.