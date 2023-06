Deutsche Bahn und EVG setzen Tarifverhandlungen fort

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) setzen am Mittwoch ihre Tarifverhandlungen fort. Die Gespräche sollen nach Angaben eines Bahn-Sprechers "am frühen Nachmittag in Berlin" wieder anlaufen. Gewerkschaft und Unternehmen hatten sich bei Verhandlungen bis Freitag zuletzt angenähert und vereinbart, zunächst den Stand der Verhandlungen in den zuständigen Gremien zu beraten.