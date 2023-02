Deutsche Helfer aus türkischem Erdbebengebiet nach Deutschland zurückgekehrt

Such- und Bergungsarbeiten in der Türkei

Nach einem mehrtägigen Einsatz im türkischen Erdbebengebiet sind rund 50 Expertinnen und Experten des Technischen Hilfswerks (THW) nach Deutschland zurückgekehrt. Die Angehörigen der sogenannten Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (Seeba) landeten nach THW-Angaben am Montagabend auf dem Flughafen Köln-Bonn. Dem Team war es in der Türkei gelungen, zusammen mit anderen Rettungskräften zwei Frauen aus den Trümmern zu befreien.

Mit demselben Flug wie die THW-Helfer kehrten den Angaben zufolge auch die Einsatzkräfte von Isar Germany nach Deutschland zurück. Das Team hatte in der Türkei gemeinsam mit der Rettungshunde-Organisation BRH nach Überlebenden der Katastrophe gesucht. Den beiden Hilfsorganisationen gelang es nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen, vier Menschen lebend aus den Trümmern zu retten. Unter ihnen war eine 40-jährige Frau, die nach mehr als hundert Stunden gerettet wurde. Sie erlag später aber ihren Verletzungen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hatte am Montag vergangener Woche das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Behördenangaben zufolge wurden in der Türkei bisher 31.643 Todesopfer geborgen. 3688 Menschen starben auf der anderen Seite der Grenze in Syrien.

jes